«И это наша Физуре? Не узнать»: Джансу Дере блеснула идеальной фигурой в мини-бикини

К персонажу 39-летней Джансу Дере многие поклонники турецкого сериала «Великолепный век» отнеслись неоднозначно. С одной стороны султан Сулейман стал пренебрегать своей Хюррем ради новой наложницы Фирузе, с другой, появление новой яркой девушки в гареме падишаха добавило сюжету остроты. Телезрители до сих пор продолжают спорить между собой, правда теперь уже в комментариях под свежими снимками актрис.

В одном из интервью Халит Эргенч дал понять, что его супруга Бергюзар Корель не могла спокойно смотреть те сцены, в которых он целовал Мерьем Узерли. Поговаривали, что возлюбленная актера ревновала мужа к «фаворитке из гарема». Бергюзар вздохнула с облегчением, когда партнерша Халита покинула проект, а ее место заняла Вахиде Гердюм. Правда, не известно, как Корель отнеслась к сценическому роману Эргенча с Джансу Дере. Ведь по сюжету, мужу Бергюзар не раз приходилось целовать и эту актрису.

Сама Джансу говорила о том, что она искренне полюбила свою Фирузе. Девушка получала огромное удовольствие от примерки красивых восточных кафтанов и других украшений. В обычной жизни Дере отдает предпочтение минимализму. Судя по снимкам актрисы в Instagram, ей ближе вещи в повседневном стиле «городского шика».

На одной из фан-страничек Джансу Дере появилось фото, которое ранее сама актриса уже публиковала в личном профиле. Так, знаменитость позировала в мини-бикини. Девушка не только блеснула идеальной фигурой, но и подчеркнула свои стройные ножки, сделав акцент на бронзовом загаре.