Стиль в мелочах: Мерьем Узерли в вязаной кофте прогулялась по парку с шестилетней Ларой

36-летняя Мерьем Узерли одна воспитывает дочку Лару. В беседе с поклонниками актриса из турецкого сериала «Великолепный век» подметила, что ей приходится быть для своего ребенка и мамой, и папой одновременно. Партнерша Халита Эргенча старается делать все для того, чтобы у ее наследницы было нормальное детство. По этой причине знаменитость крайне редко рассказывает о шестилетней дочери на интервью, предпочитая отвечать только на те вопросы, которые связаны с ее карьерой и новыми проектами.

Как писали в СМИ, на съемках «Великолепного века» Мерьем Узерли подружилась с актером Озаном Гювеном, которому досталась роль Рустема-паши. Даже после того, как актриса покинула проект, в финальном сезоне вместо нее снималась Вахиде Гердюм, девушка не перестала общаться со своим экранным зятем. Напомни, что по сценарию персонаж Озана был супругом Михримах султан — дочери султана Сулеймана и его наложницы Хюррем.

В одном из интервью Узерли объяснила, почему она приняла решение покинуть проект. Так, девушка сослалась на профессиональное выгорание. По словам Мерьем, она старательно отрабатывала каждую реплику, каждый жест своего персонажа. Делая все для того, чтобы соответствовать созданному ею же образу Хюррем. Все это время девушку на съемочной площадке поддерживал Озан Гювен. Некоторая неловкость возникла у Мерьем и с Халитом Эргенчем. В беседе с журналистами актер дал понять, что его супруге Бергюзар Корель было непросто выносить те сцены, в которых он целовал Узерли.

После того, как актриса оставила «Великолепный век», она сконцентрировалась на семье. Мерьем впервые стала мамой в феврале 2014 года. Сейчас она воспитывает шестилетнюю дочку Лару. На днях вместе с наследницей Узерли прогулялась по парку. Перед объективом фотокамеры знаменитость предстала в вязаной кофте, уделив внимание аксессуарам. Так, Мерьем старается не выходить из дома без солнцезащитных очков, которые служат ей как маскировка от папарацци. Узерли позволила себе полакомиться фастфудом на лавочке, купив Ларе сок с трубочкой.