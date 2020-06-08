«Не разводились мы»: муж Полины Гагариной впервые прямо ответил о семейных неурядицах

Поклонников пары сейчас сильнее всего интересует, что происходит за кулисами артистической семейной жизни.

Супруг Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков впервые напрямую заговорил о конфликте с певицей. Напомним, в середине мая стало известно, что влюбленные решили расстаться спустя 6 лет брака. Ни Полина, ни Дмитрий до этого момента публично вопрос развода не затрагивали, предпочитая публиковать косвенные цитаты. Недавно же Исхаков, устав отвечать на бесконечные вопросы об отношениях с Полиной в комментариях, выпалил:

«Не разводились мы».

Сама Гагарина предпочитает тему размолвки не обсуждать. Так, на днях певица уехала в Петербург по работе. Артистка призналась, что очень скучала по этому городу. С маленькой Мией сейчас находится отец, поэтому переживать за состояние ребенка не приходится – вместе с Дмитрием малышка постоянно выходит на внутренний двор и участвует в активных играх. Некоторые же фолловеры искренне надеются, что Гагарина и Исхаков в скором времени помирятся, а причиной размолвки стало постоянное пребывание вместе из-за карантина.