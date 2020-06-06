Полина Гагарина на фоне слухов о разводе уехала в Санкт-Петербург

Как отметила исполнительница, она очень скучала по городу на Неве.

Певица Полина Гагарина в Instagram сообщила, что уехала в Санкт-Петербург. «Любимый Питер. Как же я скучала», — заявила она. На фотографии, которую она разместила в соцсетях, исполнительница сидит на подоконнике и любуется красотами города на Неве.

В комментариях многие пользователи уже традиционно в последнее время усыпали звезду вопросами относительно ее развода. Впрочем, отвечать она не стала.

Напомним, что, по неподтвержденной информации, Полина Гагарина рассталась со своим вторым супругом модным фотографом Дмитрием Исхаковым. От него она несколько лет назад родила дочь.

Как поговаривают приближенные к звездной паре люди, Дмитрий Исхаков чересчур в последнее время контролировал звездную супругу. Также причиной разрыва отношений мог стать тот факт, что модный фотограф получает в сотни раз меньше своей жены. Ее такой поворот дел не совсем устраивал, и она часто высказывала мужу претензии, к которым он так и не прислушался.