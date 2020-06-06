«Легенды!»: Басков показал архивное фото с Ротару и Зыкиной

11 лет назад отечественная эстрада осиротела с уходом из жизни великой Людмилы Зыкиной. В этом году легендарная исполнительница отметила бы свое 91-летие. Ко дню рождения исполнительницы народных песен ее соратники, друзья, коллеги и миллионы поклонников вспоминают свою любимицу и ее песни.

Архивным фото с Людмилой Георгиевной поделился певец Николай Басков. В своем Instagram музыкант показал снимок двадцатилетней давности, на котором он, очень юный исполнитель, запечатлен с выдающимися певицами советской и российской эстрады – Людмилой Зыкиной и Софией Ротару. Две Народных артистки поразили подписчиков Баскова своей молодостью и свежестью – о том, как они красивы, написали в комментариях многие фолловеры.

«Замечательное фото!», «Легенды!», «Красивые», «Прекрасное фото», «Фотография шикарная и ностальгическая», «Лучезарное фото», «Зыкина такая красивая», «Загляденье», «Какое раритетное фото. Такие все счастливые», «Как же давно это было!», «София Михайловна как всегда богиня!» — написали люди.