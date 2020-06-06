«Это был гражданский брак»: вдова Аверкина рассказала о тайных отношениях мужа с Зыкиной

Как оказалось, певица даже писала письма композитору. Их связывали не только творческие отношения, но до свадьбы дело не дошло.

Людмила Зыкина была легендарной советской певицей. Композиция «Течете река Волга» в ее исполнении стала хитом. Александр Аверкин написал песню «На побывку едет», которая открыла пусть на эстраду Зыкиной. Но мало кто знает, что за этой песней скрывалась настоящая любовь между Аверкиным и певицей, о которой они никому не рассказывали. Но до загса влюбленные так и не дошли. Лишь теперь в передаче «Привет, Андрей!» вдова Аверкина Галина раскрыла подробности отношений композитора с Людмилой Георгиевной.

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«Она же пела и до этого в хоре Пятницкого, а также пела сольные песни. Но на Аверкине она раскрылась. Вот что-то такое произошло: возможно, любовь дала такой импульс, что и глаза загорелись. Многое в отношениях Людмилы Георгиевны и Александра Петровича покрыто тайной. Тайный муж Зыкиной — ха-ха-ха. Вот это про Александра Петровича. Они познакомились у учителя Сашиного. Он приехал в увольнение из Алапино, а Людмила Георгиевна приезжала за песней. пробежала какая-то искра. Александр Петрович не пускал в свою жизнь ни меня, никого. И Людмила Георгиевна не пускала в эту жизнь никого. Саша ушел в мир иной, я обнаружила перевязанные тесемочкой письма Людмилы Георгиевны. Она писала Саше в армию. Это был гражданский брак. Они не так много прожили. У Людмилы Георгиевны появились другие композиторы», — рассказала Галина Аверкина. «Мой дорогой, мой славный друг, здравствуй! Сашок, прошло только четыре дня, а новостей так много, что пожалуй всего и не опишешь. Приеду в воскресение, хорошо? Приеду утром, часов в 11-12 и буду с тобой целый день. Могу дать вам концерт», — процитировала она письмо Зыкиной.

Также вдова композитора отметила, что хоть их пути разошлись, в плане творчества певица сотрудничала с Аверкиным еще долго.

«Я не хочу тебя делить ни с кем. Хорошо, если ты меня поймешь. Я никогда никому не говорила о своих чувствах, а тебе скажу. Хоть знаю заранее, что это плохо. Я не могу быть без тебя, Сашок», — процитировала она еще одно письмо артистки.

Екатерина Шаврина рассказала, почему свадьба Зыкиной и Аверкина не состоялась. «Она вся была в творчестве, она не захотела. Я не знаю, почему. Он такие песни великолепные ей писал. А потом он уже в Галочку влюбился», — пояснила она.

Напомним, что официальных мужей у Зыкиной было четверо. Первым избранником звезды был инженер Владлен Позднов, вторым — военный корреспондент Владимир Свалов, следом за ним переводчик Владимир Котелкин. Но эти браки не выдерживали испытание временем и спустя несколько лет отношения заканчивались.

Сама Людмила Георгиевна заверяла, никого не любила, если ей мешали работать. Композитор Виктор Гридин стал ее последним супругом. Они вместе ездили на гастроли и, казалось, что артистка была счастлива, но спустя 20 лет совместной жизни они расстались. Артистка признавалась при жизни, что Виктор страдал алкоголизмом. Она так и не стала мамой, посвятив себя сцене.