После вечеринки с Лещенко Николай Басков чувствует себя прекрасно

Переполох в отечественном шоу-бизнесе: целый ряд звезд первой величины отпраздновали юбилей сестры Игоря Крутого, на котором присутствовал подхвативший коронавирус Лев Лещенко. Несмотря на то, что вечеринка прошла две недели назад, «тень» возможной зараженности легла на всех ее участников.

«Комсомольская правда» связалась с пресс-секретарем Николая Баскова Мариной Наумовой, чтобы узнать, как чувствует себя «золотой голос России». Та ответила, что у певца прекрасное самочувствие и его дела идут хорошо.

Сам Басков рассказал журналистам, что запасся защитными средствами еще до того, как ситуация стала тяжелой. Мама артиста еще давно приучила его обрабатывать руки антисептиком и активно пользоваться салфетками.

«Так что у меня ничего в этом плане не изменилось. Как соблюдал меры предосторожности, так и соблюдаю. Стараюсь не посещать места, где есть большое скопление людей. Честно говоря, я давно хотел сделать паузу, отдохнуть. Не хватало времени для близких, все время находился в каком-то забеге», — говорит Николай.

Напомним, кроме него на вечеринке присутствовали Олег Газманов, Владимир Винокур, Ирина Аллегрова, Алсу, Валерий Леонтьев и Александр Розенбаум. Последний, по словам его продюсера, тоже чувствует себя хорошо.