Отдых для мужчин: Алексей Чадов провел уикенд с подросшим сыном в лесу

Алексей Чадов является одним из самых закрытых актеров. О его романе и свадьбе с Агнией Дитковските общественности стало известно уже после того, как пара развелась. Однако влюбленные поддерживают дружеские отношения и даже иногда отдыхают вместе.

Так, новогодние каникулы они провели на Бали, где по очереди проводили время с сыном Федором. Актер поставил мальчика на доску для сапсерфинга, а ранее он брал его с собой в спортзал.

больше по теме Спортивный малыш: Чадов поставил пятилетнего сына на доску для сапсерфинга Актер решил начать прививать наследнику любовь к активному образу жизни.

Похоже, что теперь Чадов решил приобщить наследника к мужскому отдыху. Вместо рыбалки он сводил малыша в лес. Там актер научил сына добывать дрова. На одном из снимков Федор позирует в пуховике цвета хаки, джинсах и вязаной шапке. При этом он стоит у дерева с пилой. Сам Алексей предпочел спортивный костюм камуфляжного цвета и черный пуховик. «А по воскресеньям мы в лесу», — написал артист.

Потом папа и сын развели костер. Перед этим мальчик научился рубить сучки с помощью топора. «Ты лесник?» — восхищенно спросил Чадов малыша. Тот продолжил орудовать своим инструментом. Многие поклонники восхитились тому, какой актер хороший папа, и стараниям его наследника.

«Красавчики», «Встретить зимой в лесу ребенка с бензопилой. Не знаю, Стивен Кинг бы оценил идею», «Вы классные», «Как вы все успеваете?», «Такие молодцы», «Активный образ жизни, это похвально. Так держать», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, многие считают, что Федор растет копией своего отца. Он тоже любит автомобили. Каждую свободную минуту Чадов посвящает ребенку. Не так давно он даже привел Федора на красную дорожку.