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Звездный гость

Тот еще внучок: Моргенштерн представил многомиллионной публике свою бабушку

Востребованный исполнитель даже разрешил старушке померить его дорогие украшения.

Тот еще внучок: Моргенштерн представил многомиллионной публике свою бабушку
Алишер Моргенштерн/Фото: https://www.instagram.com/p/CAIp_vuImFm/

Рэпер-многомиллионник Алишер Моргенштерн представил своим слушателям бабушку. Оказавшийся в рейтинге Forbes как один из самых перспективных россиян до 30 лет исполнитель решил приоткрыть завесу своей личной жизни. Ранее зрители уже познакомились с другим членом семьи Моргенштерна – его братом Максимом. Юноша появился на реалити-шоу, чтобы найти свою любовь. Теперь настал черед более старшей родни.

Так, 22-летний кумир молодежи поделился совместным кадром со старшей родительницей. Сам Моргенштерн позировал с бабушкой в удлиненных синих шортах и голым торсом, тем самым, эпатируя аудиторию. Очаровательная женщина же обнимала своего талантливого внука, опираясь на трость, и в целом выглядела очень счастливой. Позже рэпер даже дал бабуле примерить дорогие аксессуары – ставшие известными кулон с Playboy и инкрустированные бриллиантами часы.

Алишер Моргенштерн с бабушкой
Алишер Моргенштерн с бабушкой/Фото: https://www.instagram.com/morgen_shtern/

«Бабушкин внук», — подписал Моргенштерн парный кадр.

Тем временем, слушатели Алишера ждут от артиста новый клип. Его рэпер пообещал выпустить, если фанаты сумеют написать 500 тысяч комментариев к одному из последних постов.

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