«Мы настроены серьезно»: Моргенштерн собрался жениться

Моргенштерн обозначил желание свадьбы. Избранницей молодого человека стала участница «Дома-2», сексуальная брюнетка Клавдия Безверхова. Девушка вернулась на телестройку второй раз после участия в «Солдатках» на ТНТ. Тогда Клава заявляла, что отметила присутствие молодого человека по телевизору и во что бы то ни стало захотела быть с ним. На тот момент Максим еще находился в отношениях, но стоило девушке переступить порог телестройки, как ребята воссоединились.

Сейчас влюбленные медленно двигаются к торжественному событию. Клава рассказала, что роспись планируется примерно через месяц. Сам праздник пройдет в необычном формате: организовать его пара планирует в стриптиз-клубе. Безверхова уверена – подобный способ поможет гостям избежать драк, а заодно поспособствует выплеску энергии. Обещание быть верными друг другу Клава и Моргенштерн закрепили татуировками.

«Мы серьезно настроены на свадьбу.Отдохнем как взрослые люди», — рассказала она порталу dom2.ru.

Примечательно, что с родителями Максима Клава все еще не знакома. Важную встречу девушка и парень планируют провести в том самом стриптиз-клубе – жених и невеста уверены, что в подобном способе завязать контакт нет ничего абсурдного.