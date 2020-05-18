«Солдатка» Клавдия Безверхова вернулась на «Дом-2», чтобы охмурить Моргенштерна

Участница «Солдаток» Клавдия Безверхова вернулась на «Дом-2», чтобы охмурить Моргенштерна. Напомним, в свое время Клава покинула телестройку после попытки неудачно построить отношения с Никитой Уманским. Долгое время за благополучие пары билась и мама Клавы, которая также была участницей проекта, но усилия успехом не увенчались, и дочь сменила амплуа. Бороться с собой на «Солдатках» Безверхова также не захотела – участие довело ее до нервного срыва, и Клава поспешила уйти.

На днях же Безверхова вернулась на «Дом-2», но не просто так – она намерена завоевать сердце Максима Моргенштерна – двоюродного брата знаменитого рэпера. Не останавливает Клаву и тот факт, что Макс уже строит отношения с другой девушкой – Настей. Главным аргументом «за себя» Клава считает опыт – ранее она уже кокетничала с Максимом за периметром, а также имеет в своем послужном списке таких знаменитостей как Миша Марвин и блогер Гусейн Гасанов.