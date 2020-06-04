Маленькая плясунья: двухлетняя дочь Виторгана и Млодик преподала отцу урок зажигательного танца

Двухлетняя дочь Эммануила Виторгана и Ирины Млодик, Этель, преподала папе урок зажигательного танца. Забавным и одновременно трогательным видео 80-летний народный артист поделился с аудиторией. Звездные родители неоднократно подмечали артистический талант у одной из своих наследниц: периодически ребенку разрешают играть во взрослую, примеряя взрослые вещи. Недавно же Этель наглядно продемонстрировала хороший слух и зачатки пластики, когда утром исполнила для мамы и отца зажигательный танец.

Фоном для плясок послужила песня Иосифа Кобзона «А у нас во дворе». Млодик признавалась, что достаточно часто включает дочерям треки исполнителя, поскольку Кобзон до последнего момента был близким другом семьи. На видео Этель сначала заразительно притопывает ножкой, а потом требовательно берет Виторгана за руку, настаивая, чтобы тот составил ей пару. Запал, впрочем, быстро иссякает: малышка берет музыкальную мягкую игрушку и направляется в гостиную, чтобы начать играть там.

«Каждое наше утро начинается с танца», — подметил Виторган.

«Она и вас хотела научить танцевать», «Человек искусства растет», «Папа, ты пляши тоже, чего стоишь?», «Не ребенок, а чудно-чудное, диво дивное», — восхитились крошечной Этель в комментариях.