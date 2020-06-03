«Катаемся, а папа кормит Кларочку»: жена Виторгана показала «семейную идиллию»

В период пандемии коронавируса в семье 80-летнего Эммануила Виторгана жизнь сосредоточилась на веранде. Семья дышит тут воздухом, занимается на тренажерах, ужинает и развлекается.

Здесь же мудрые родители установили качели, на которых радостно провидят время не только малыши, но и Ирина Млодик, супруга народного артиста. В личном блоге актера, который пара ведет совместно, она опубликовала трогательное видео с их домашним бытием.

«Мы катаемся на качелях, а папа кормит Кларочку… Семейная идиллия! Что еще надо в жизни?! Так мы и карантин победим! Правда?!» — подписала кадр Ирина.

Напомним, пара воспитывает двух дочек, рожденных от сурмамы – двухгодовалую Этель и восьмимесячную Клару. К самоизоляции звездная семья отнеслась очень серьезно, они стараются не покидать стен дома, а все домашние заботы легли на 58-летнюю Ирину Млодик. Верная спутница российской звезды сама делает уборку и готовит для всей семьи.