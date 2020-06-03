«В ожидании чуда?»: Олесю Судзиловскую в молочном комбинезоне заподозрили в беременности

Актриса решила принарядиться с наступлением лета, но ее образ подчеркнул не только пышную грудь.

Олеся Судзиловская долгое время играла в театре, а потом сосредоточилась на кино. В ее копилке десятки картин, включая популярный «Домашний арест». А вот о личной жизни она рассказывает редко. Девушка замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем. Недавно актриса призналась, что до сих пор притирается с ним характерами, К слову, у пары подрастают двое детей: 11-летний сын Артем и четырехлетний Майкл.

Судзиловская рада тому, что они с возлюбленным уравновешивают друг друга, хоть иногда оба и выплескивают эмоции. В свои 46 лет девушка обладает стройной фигурой и моложавым видом. А с наступлением лета ей захотелось принарядиться. На новом фото актриса предстала в комбинезоне молочного цвета. Наряд с глубоким декольте позволил сверкнуть пышной грудью. Олеся выглядела счастливой.

«Говорят, лето наступило. И отлично! Одеться надо во что-нибудь легкое, светлое — белое-молочное, в босоножках изящных, с легким макияжем, распустив волосы, выпорхнуть куда-нибудь … на кухню!» — написала она.

Поклонники восхитились образом звезды. Правда, некоторые заметили у нее изменения в фигуре, а также, что наряд она купила в магазине для детей и будущих мам. «Вот боюсь спросить комбинезон из магазина, это просто так или в ожидании чуда? Или давнишнее фото?» — поинтересовался один из фанатов. «Просто так», — заверила Судзиловская. Остальным подписчикам осталось только похвалить артистку. «Комбинезон-потрясающий!», «А я сегодня постриглась , вдохновила ваша стрижка на одном из фото», «Красивый маникюр, элегантный наряд и очень красивая девушка», — прокомментировали пост подписчики.