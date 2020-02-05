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«Периодически оба бьем вулканами»: Судзиловская рассказала об отношениях с мужем

Актриса отметила, что их с супругом характеры не позволяют принять друг друга до конца в некоторых вопросах.

«Периодически оба бьем вулканами»: Судзиловская рассказала об отношениях с мужем
Актриса Олеся Судзиловская. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Известная актриса Олеся Судзиловская призналась, что процесс притирки характеров у нее с мужем, бизнесменом Сергеем Дзебанем, продолжается до сих пор. В ряде семейных вопросов они с супругом «как делили эту условную эмоциональную территорию влияния, так это до сих пор и продолжаем».

«Честно говоря, безумно рада, что по каким-то основным статьям мы уравновесились, друг друга приняли, но характер обоих не позволяет сделать это до конца, поэтому периодически оба бьем вулканами» — высказалась актриса в интервью журналу «Антенна-Телесемь».

Звезда также рассказала, как муж замечает в кинолентах все нюансы и мелочи, поэтому она не может с ним «спокойно смотреть кино». Дело в том, что, по признанию Судзиловской, они дали друг другу знания в тех направлениях, в которых «ранее абсолютно не смыслили».

При этом актриса отметила: личные качества супруга позволяют ей ощущать стабильность.

«Понимаю, если случится что-то из ряда вон, я на этого человека смогу положиться».

Олеся Судзиловская и Сергей Дзебань сыграли свадьбу в 2009 году, тогда же на свет появился первенец Артем. Всего в браке у супругов двое детей — 11 и 4 лет.

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«Периодически оба бьем вулканами»: Судзиловская рассказала об отношениях с мужем
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