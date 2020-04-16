Судзиловская вспомнила, как Пугачева по-хулигански отмечала день рождения в своем доме

Несколько лет назад Примадонна устроила у себя дома шумный капустник.

Актриса Олеся Судзиловская в Instagram нежно поздравила примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву с днем рождения. Исполнительнице и кумиру миллионов исполнился 71 год. Актриса вспомнила, как несколько лет назад была в доме у Аллы Пугачевой. Тогда они весело отпраздновали день рождения звезды.

«Весело, шумно, музыкально и по-хулигански было всегда на всех ваших днях рождения! Пусть сегодня со всех сторон летят к вам искренние пожелания, обожание и любовь всех нас! Будьте здоровы, пойте, смейтесь, озорничайте с детьми, творите!» Олеся Судзиловская

Отметим, что в этом году, что вполне естественно, Алла Пугачева отказалась от каких-то пышных торжеств по случаю своего дня рождения. Удивляться этому в общем-то не стоит. Из-за пандемии коронавируса все звезды сейчас находятся по домам и никуда стараются не выходить без лишней необходимости.

Добавим, что год назад Пугачева с блеском выступила в Кремлевском дворце. После она дала еще один концерт осенью в Белоруссии. Как шутила звезда, теперь раньше восьмидесяти лет на сцене зрители ее не увидят.