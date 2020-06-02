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Маленький профессор: дочь Максима Виторгана устроила маленькому сыну Собчак вечер игр

Вместе со старшей сестрой малыш примерил забавные аксессуары.

Маленький профессор: дочь Максима Виторгана устроила маленькому сыну Собчак вечер игр
Полина Виторган/Фото: https://www.instagram.com/p/B9tv-vZnmyF/

23-летняя дочь Максима Виторгана устроила маленькому брату Платону вечер игр. В последнее время Полина не так часто видит маленького родственника из-за самоизоляции, из-за чего очень скучает по нему. Когда же Виторгану удается возможность понянчить Платона, она с радостью ею пользуется. В одном из интервью девушка признавалась, что восхищается сообразительностью и смелостью брата. Полина подмечала, что малыш всегда добивается своего, а она учится у него этому навыку.

Вторничный вечер Полина и маленький Платон провели вместе за играми. Девушка предложила малышу примерить забавные игрушечные розовые очки, которые мальчик незамедлительно надел. Аксессуар придал ребенку серьезности, благодаря чему он стал похож на маленького, белобрысого профессора.

Платон Виторган
Платон Виторган/Фото: https://www.instagram.com/polinavitorgan/

Серьезностью и сообразительностью сына гордится и сама Собчак. Отдельное умиление матери вызывают стихотворения, которые Платон рассказывает с удовольствием, даже несмотря на непроизносимую букву «р». Так, отдельный восторг вызвало последнее произведение Лермонтова в пересказе Платона – из-за сложностей со звонкой согласной слово «буря» превратилось в «буя».

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