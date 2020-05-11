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«Горжусь спокойствием»: сын Собчак впервые выступил для селебрити

Отечественные звезды недавно провели закрытую вечеринку.

«Горжусь спокойствием»: сын Собчак впервые выступил для селебрити
Ксения Собчак. Фото Global look press

Российские звезды недавно засветились с закрытой вечеринкой по случаю Дня Победы. Кадры праздника в период самоизоляции они без стеснения опубликовали в Instagram.

На торжестве встретились Ксения Собчак, Константин Богомолов, Дмитрий и Стеша  Маликовы, дизайнер Яна Расковалова. Селебрити не забыли взять на светский вечер своих детей.

Ранее мы писали о том, что здесь выступила Анна Богомолова, наследница режиссера, мужа Ксении Анатольевны, и актрисы Дарьи Мороз. Девочка артистично прочла перед гостями стихотворение.

Платон Виторган. Фото
Платон Виторган. Фото https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Но, как оказалось, она была не единственным ребенком, который порадовал публику своими творческими способностями. Позже в Сеть выложила кадры со своим сыном Платоном и Ксения Собчак. Трехлетний мальчик с абсолютным спокойствием вышел на импровизированную сцену и также блеснул способностями чтеца. Телеведущая заметила, что это первое публичное выступление ее ребенка.

«Горжусь безмерно спокойствием», — прокомментировала она.

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