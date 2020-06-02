Как Джей Ло и Шакира: дочери Самойловой устроили домашнее дефиле в маминых нарядах

Дочери Оксаны Самойловой устроили домашнее дефиле в маминых нарядах. Восьмилетняя Ариэла и пятилетняя Лея, судя по всему, мечтают однажды появиться на международных подиумах: девочки достаточно часто крадут одежду модели и другие аксессуары, а затем мастерски перевоплощаются за считанные минуты.

Не стал исключением и вторничный вечер. Пока Самойлова отвернулась, наследницы тихонечко стащили у нее серебристые блестящие ботильоны на шпильке, леопардовые «лодочки», две пары дорогих солнцезащитных очков, леопардовую блузу в тон туфлям, а затем продемонстрировали удивленной Оксане парную походку «от бедра». На вопрос, куда они собрались в таком виде, девочки не определились — сначала звучал вариант «на вечеринку», а позже сменился на магазин.

«А меня-то хоть куда-нибудь возьмете?» — спросила Самойлова, но получила вполне категоричный ответ: нет.

В Сети девчонок сравнили с Лопес и Шакирой: звезды Голливуда просто обожают блестящие наряды и эффектные выходы. «По стопам мамы пойдут девчонки», «Модели от Бога», — высказались одни. Другие выразили опасения за здоровье детей. «А им такие каблуки в их возрасте надевать еще не опасно?» — задались вопросом люди.