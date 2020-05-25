«Живем мы пока вместе»: Самойлова не намерена отменять развод с Джиганом

32-летняя Оксана Самойлова на фоне слухов о «примирении» с мужем, решила прояснить ситуацию и поставить все точки над «i» в этой истории с Джиганом. Так, модель дала понять, что не собирается отменять развод с супругом. Хотя многие, как говорит бизнесвумен, могли прийти к мнению, что она отказалась от этого важного для нее решения.

По словам Оксаны, вокруг ее семьи «невыносимо много» абсолютной разной информации. При этом Самойлова уточнила, что пока еще дает отпор тем репортерам, которые пытаются получить от нее первое эксклюзивное интервью. Говорить обо всем, что происходит в ее жизни, девушка готова только на личной страничке в Instagram.

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Оксана заявила, что всегда была честна со своими подписчиками, которые знают, как непросто ей приходилось после четвертых родов. Экс-возлюбленная рэпера подметила: она прекрасно понимает, что не обязана ни перед кем отчитываться. Но и молчать она не может.

«Мне не нужен хайп, кто давно на меня подписан, это знают», — добавила Самойлова.

Оксана поспешила опровергнуть слухи, которые появились в светской хронике. Так, бизнесвумен уточнила, что не намерена продавать дом, в котором она живет со своими детьми. Эти домыслы знаменитость назвала беспочвенными кривотолками. Кроме того, Самойлова заверила, что не собирается отменять бракоразводный процесс. И этом при том, что девушка до сих пор живет под одной крышей с отцом своих наследников.

Светская львица уточнила, что не испытывает никакого негатива к Джигану и тем более злобы. Девушка делает все возможное для того, чтобы рядом с детьми были любящие их мама и папа. Поэтому Оксана сохранила общение с экс-возлюбленным. Самойлова напомнила, что прожила в браке с рэпером десять лет и все эти годы они старались понимать друг друга.