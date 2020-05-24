Джиган и Самойлова похвастались аквапарком, купленным для детей

Несмотря на старания Джигана вновь завоевать сердце супруги, Оксана Самойлова недавно сообщила о твердом желании разойтись с ним. Тем не менее, пара продолжает жить под одной крышей, вместе заниматься воспитанием детей и делать совместные покупки. В том числе, очень дорогие.

В личном блоге оба похвастались новым приобретением – надувным аквапарком для детей. Огромную конструкцию они разместили во дворе возле бассейна, предполагается, что ее можно заполнить водой. Но пока на улице холодно, дочери рэпера и блогера просто катаются на горках.

Оксана в личном блоге сообщила, что покупка была сделана именно совместно с Джиганом. Судя по предложениям в интернет-магазинах, подобный аквапарк мог обойтись семье в полмиллиона рублей.

Отметим, что рэпер при этом, как и многие артисты, давно живет без основного заработка от концертов. Пригожин, к примеру, накануне пожаловался на то, что музыкантам сейчас непросто. Это высказывание развязало словесную баталию между ним и Сергеем Шнуровым, который в стихотворной форме высмеял продюсера. А тот, в свою очередь, тоже не стал молчать и ответил лидеру «Ленинграда», посоветовав ему быть более внимательным, дескать, он не имел ввиду себя и Валерию, когда говорил о бедности артистов.