Вышла замуж?: Решетова огорошила сообщением о смене фамилии

24-летняя модель Анастасия Решетова внезапно взяла фамилию Тимати. Молодые люди состоят в отношениях 5 лет; в свое время поговаривали, что рэпер сознательно расстался с предыдущей пассией Аленой Шишковой, потому что влюбился в Решетову. Спустя время в отношениях музыканта и бизнесвумен появился сын Ратмир, в котором оба родителя не чают души. Но даже рождение общего первенца не стало для Тимати и Насти поводом, чтобы узаконить чувства.

Во вторник же модель заставила говорить о себе, обнародовав фотографию одного из документов. В первой строке бумаги вписаны инициалы Анастасии, но вместо привычной фамилии «Решетова» появилась фамилия Юнусова. Теперь поклонники пары гадают: не было ли тайного бракосочетания, которого так ждут многие наблюдающие. В пользу этой версии говорит и тот факт, что на одном из снимков Насти на безымянном пальце комментаторы усмотрели массивное кольцо необычной формы.

Пока что ни сама Решетова, ни Тимати сей факт официально не подтвердили и не опровергли, поэтому о случившемся остается только догадываться.