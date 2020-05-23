«Зачем так с ребенком?»: преподаватель балета довел до слез шестилетнюю дочь Тимати

Алиса расплакалась после того, как учитель отчитал ее перед сверстниками.

Преподаватель балета довел до слез шестилетнюю дочь Тимати. Бабушка маленькой Алисы, Симона Юнусова, ранее рассказывала, что ее внучка с большим удовольствием занимается танцами, однако многие хореографические движения даются ребенку с трудом, поскольку Алиса не вполне пластична.

Так, во время очередного занятия по видеосвязи преподаватель сначала попросил Алису в одиночестве повторить движение, а после того, как ребенок исполнил просьбу, как смог, высказал свое недовольство.

«Потому что когда объясняют движения, ты делаешь непонятно что! А потом болтаешься! Делаем перезаход», — заявил требовательный хореограф.

Вытерпеть критику маленькая девочка не смогла. Как только Алиса услышала, что ею недовольны, глаза наполнились слезами. Правда, уже спустя пару минут девочка успокоилась и продолжила занятие, однако суровость учителя возмутила подписчиков Юнусовой. «Зачем так с ребенком?», «Бедная Алисочка», «У ребенка вроде имя есть, а он к ней «она», «Странное впечатление от просмотра. Девочка отдыхает вообще?», «Внимательно слушает и переживает», — высказался он.