«Хороший котик»: Решетова показала, как трогательно Тимати воспитывает маленького сына

24-летняя модель Анастасия Решетова показала, как трогательно Тимати воспитывает сына. Маленькому Ратмиру идет уже седьмой месяц: ребенок активно ползает и постепенно учится вставать. Под присмотром родителей мальчик активно общается с большими кошками, которые живут в доме Юнусова. Несмотря на устрашающий вид кошек, ребенок смело гладит животных и даже умудряется дергать за усы.

Видео одного из таких моментов и поделилась Настя на личной странице в Instagram. В кадре заботливый Тимати крепко держит наследника в руках, пока тот с особым чувством «наглаживает» Салема. В какой-то момент котику начинают нравиться прикосновения мальчика, и усатый начинает мурчать.

«Вот как мы кису гладим! Хороший котик! Хватать не надо, гладить только можно! Хороший котик, да?», — нежно приговаривает рэпер, внимательно наблюдая, чтобы сын не сделал животному больно.

Стоит признать, что у Юнусова сформировалась умилительная команда: нередко глава семейства спит в обнимку с питомцами и сыном, а восторгающаяся увиденным Настя не забывает делиться этими моментами с аудиторией.