«Откуда такие длинные ноги?»: Темникова в платье миди сделала нежное фото с подросшей дочкой

Елена Темникова раньше выступала в составе группы Serebro. Девчачий коллектив, который продюсировал Максим Фадеев, даже ездил на конкурс «Евровидение», но завоевал лишь третье место. Теперь артистка строит сольную карьеру. Она много путешествует и очень любит отдыхать на Мальдивах. О личной жизни девушка почти не рассказывает. После развода с первым мужем Алексеем Семеновым, она вышла замуж за руководителя IT-компании Дмитрия Сергеева. У пары подрастает дочка Александра.

Певица редко показывает свою пятилетнюю наследницу. Однако 1 июня, в День защиты детей, она сделала с крохой нежный домашний кадр. Темникова предстала в платье миди с цветочным принтом. Наряд с глубоким декольте и пикантным разрезом до бедра подчеркнул ее точеную фигуру. На руках артистка держала дочку, облаченную в розовый домашний костюм. Елена нежно поцеловала кроху.

«Дети наши, мы вас очень любим и всегда защитим», — написала звезда.

Поклонники восхитились снимками. Многие считают, что Саша растет копией своей мамы. «Вы вроде не высокая, откуда такие длинные ноги на фото? Красотка», «Какие милые», «Красотки», «Какие вы замечательные. Саша так выросла!» — прокомментировали пост подписчики. На следующий день Темникова одарила фанатов порцией селфи с дочкой. Она рассказала, что смотрит с ней мультфильмы в самоизоляции. «Такие красивые просто с дочкой, как две капли воды», — заявила одна из подписчиц.