«Жертва моды»: Темникова поделилась редким детским фото

Популярная исполнительница и экс-солистка группы Serebro Елена Темникова в самоизоляции тоже решила пересмотреть свой фотоальбом с детскими снимками. И нашла совместное фото, на котором с сестрой и мамой позирует перед камерой. Снимок был сделан больше 20 лет назад, это разгар 90-х годов.

«Мамочка, систер и я. Это мы не сейчас. Это мы в 90-х, собираем клубнику где-то в поле», — подписала снимок звезда.

На снимке будущая звезда сцены в модном по тем временам топе, с рыжими волосами и со счастливой улыбкой, которая стала визитной карточкой Темниковой. Некоторые поклонники впечатлились увиденным и поспешили отметить, что Лена практически не изменилась.

«Какая красивая», «Лен, вообще не изменилась. Можно мне такой же эликсир молодости», «Лена, ты даже клубнику собирала на стиле», — написали фолловеры.

Звезда с сожалением призналась, что архивных фотографий у нее не так много – почти все, что было, потерялось при переезде в Москву. Отвечая на вопросы поклонников про цвет волос, Темникова отметила, что на снимке она не с природным оттенком: «Тогда модно было красить волосы Тоникой. А у нас в магазине только рыжую продавали. Жертва моды».