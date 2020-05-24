Мерьем Узерли в белом тренче подчеркнула фигуру цветочным мини-платьем

36-летняя Мерьем Узерли тщательно следит за своим имиджем и стилем. Еще до введенного режима самоизоляции актриса из турецкого сериала «Великолепный век» посещала светские рауты и международные кинофестивали, позируя на красных ковровых дорожках в вечерних туалетах от известных брендов.

Партнерша Халита Эргенча не привыкла экономить на гардеробе. При этом в обычной жизни вне съемочного процесса знаменитость отдает предпочтение повседневному стилю сasual. Кроме того, Мерьем старается не пользоваться макияжем в тех случаях, если она остается дома.

В своем микроблоге Узерли поделилась свежими снимками с дочерью. Свои незапланированные «карантинные» каникулы актриса из «Великолепного века» проводит с шестилетней дочкой Ларой. Ранее партнерша Халита Эргенча говорила о том, что стала для своего ребенка и мамой, и отцом.

Мерьем сама воспитывает наследницу, делая все для того, чтобы девочка чувствовала ее любовь и поддержку. Даже отправляясь на прогулку с дочерью, актриса продумывает каждый свой образ вплоть до мелочей. Узерли отдала предпочтение белому тренчу, который она накинула поверх цветочного мини-платья. Своим облегающим нарядом актриса сделала акцент на талии, подчеркнув фигуру.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в одном из интервью Мерьем Узерли объяснила, почему она решила покинуть съемочную площадку «Великолепного века». Так, партнерша Халита Эргенча сослалась на профессиональное выгорание, дав понять, что роль Хюррем султан потребовала от нее полной самоотдачи. Актриса старалась пропускать через себя каждый монолог и реплику своей героини, чтобы воплотить на экране задуманный сценаристами образ того яркого исторического персонажа.