«Невозможно оторвать взгляд»: Мороз приодела четырехлетнюю сестру в костюм принцессы

Сама Даша, как и остальные члены семьи, души не чают в маленькой Варе.

Четырехлетняя сестра актрисы Дарьи Мороз все больше приобретает мамины черты. Напомним, Варя родилась у артистки Виктории Исаковой и режиссера Юрия Мороза в 2016 году. Появление девочки стало для родителей большим счастьем.

Важно сказать, что с особым трепетом к маленькой родственнице относится и Дарья. В личном микроблоге Мороз специально завела для девочки индивидуальный хэштег, а еще регулярно поздравляет малышку с праздниками.

Не удержалась актриса и в День защиты детей: она опубликовала снимок, на котором рядом с Варей позирует дочь Мороз и Богомолова – Анна. На снимке можно увидеть, насколько велика разница во внешности девочек, но каждая из них очаровательна по-своему. Нельзя не акцентировать внимание и на том факте, что маленькая Варенька унаследовала аристократичные черты матери. Судя по всему, Дарья решила подчеркнуть это и нарядила сестру в платье принцессы и корону.