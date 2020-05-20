«Двинется куда-то в нашу с Костей сторону»: Мороз высказалась о будущем девятилетней дочери

От бывшего мужа, театрального режиссера Константина Богомолова, актриса театра и кино родила дочку Анну. В недавнем интервью Дарья Мороз заговорила о будущем своей девятилетней наследницы. Так, знаменитость предположила, что ее ребенок рано или поздно захочет попробовать свои силы в кино. Говоря о характере единственной дочери, знаменитость уточнила, что Аня растет очень артистичной, креативной и творческой.

«Думаю, она все равно двинется куда-то в нашу с Костей сторону», — приводит 7days слова Дарьи Мороз.

Сейчас наследница артистки занимается теннисом, но, как говорит экс-возлюбленная Богомолова, у девочки совершенно нет спортивной зрелости. Дарья не готова «наказывать ребенка палкой» только ради того, чтобы он показывал какой-то результат. Дочку Мороз считает самодостаточной личностью и созерцателем. При этом она искренне сомневается в том, что Аня захочет связывать свою судьбу с профессиональным спортом.

Помимо тенниса дочку Константина Богомолова интересуют и другие увлечения: танцы, вокал и живопись. Так, Мороз считает, что ребенок должен заниматься тем, что приносит ему удовольствие и радость. Здесь нет места давлению.

В свободное от учебы время Анна проводит время с родителями. Актриса водит наследницу в кино, они часто бывают в гостях. Разумеется, пандемия внесла своим коррективы. Недавно девочка успела побывать в Китае и Англии.