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Звездный гость

«С Костей на одной волне»: Дарья Мороз поделилась секретами воспитания дочери Богомолова

Актриса считает себя строгой мамой, а бывшего мужа – мягким отцом.

«С Костей на одной волне»: Дарья Мороз поделилась секретами воспитания дочери Богомолова
ДАРЬЯ МОРОЗ. ФОТО: HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/D_MOROZ

Звезда театра и кино Дарья Мороз воспитывает 9-летнюю дочь Анну от брака с режиссером Константином Богомоловым. Несмотря на то, что супруги уже давно являются друг другу бывшими, их объединяет общий ребенок. И Дарья с Константином очень часто общаются по «детским» вопросам.

Изначально в вопросах воспитания каждый из родителей придерживался разных взглядов. Себя Мороз считает строгой мамой, а Константина – мягким отцом. И на этой почве у супругов были возникали полярные мнения насчет той или иной ситуации в жизни наследницы. Теперь же, когда у дочки не за горами пубертатный возраст, Мороз и Богомолов стали придерживаться единой тактики.

«Мы с Костей абсолютно на одной волне, всегда обсуждаем то, как взрослеет Аня, ее поведение. Мы совместно решаем все вопросы, касающиеся ребенка. Чаще решения приходят интуитивно — и у меня, и у него» — рассказала актриса в интервью порталу Teleprogramma.pro

Сама Дарья призналась, что была воспитана в строгости. Но в рамках уважения. И таким же образом актриса старается действовать по отношению к собственной дочери.

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