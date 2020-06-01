«Самая красивая женщина в мире»: Водянова запечатлела себя без макияжа в естественном виде

42-летний Антуан Арно уже сделал своей русской невесте предложение руки и сердца. Однако влюбленные решили перенести свадьбу из-за режима самоизоляции. Напомним, что Наталья Водянова успела обзавестись наследниками от нынешнего избранника. Вместе с французским предпринимателем манекенщица воспитывает двоих сыновей — Максима, ему шесть лет, и Романа, ему три годика. После новогодних праздников Наталья со своей большой семьей перебралась в новый просторный дом. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Водянова устраивала импровизированную экскурсию по апартаментам, показывая, в каких комнатах живут ее дети.

Помимо сыновей от Антуана Арно, у модели есть старшие наследники от британского аристократа Джастина Портмана. 18-летний Лукас, как и его мама, проявляет интерес к модной индустрии. Юноша уже принимал участие в показах известных брендов. А его сестренка — четырнадцатилетняя Нева — снималась в рекламных компаниях одежды для девочек. Пока публичности избегает двенадцатилетний Виктор. Младший из детей Натальи от Портмана держится в стороне от прессы.

В своем микроблоге возлюбленная Антуана Арно поделилась свежим видеороликом. Перед объективом камеры русская модель появилась без макияжа, запечатлев себя в естественном виде без прикрас и косметики. Примечательно, что избранник Водяновой называет свою вторую половинку самой красивой. Арно уже признавался в чувствах к невесте, дав понять, что он не замечает никого, кроме Натальи.