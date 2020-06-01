Фигура на зависть: Галина Юдашкина в бикини позагорала с детьми у бассейна в Гонконге

Валентин Юдашкин почти весь карантин провел не только с женой Мариной, но и внучками Аркадием и Анатолием. Его дочка Галина в начале года вернулась из Китая, где ей предложили хорошую работу, а вот ее муж остался в Гонконге. Малыши радовали бабушку и дедушку, но в мае наследница модельера отправилась обратно в Китай при первой возможности. Она соскучилась по супругу и, по всей видимости, должна была продолжить там работать.

Однако две недели Галина вместе с детьми просидела на карантине. Она не покидала квартиру в высотном здании. Радостью для нее стало то, что развлекать сыновей ей помогал муж. А 1 июня звездная семья смогла вернуться к обычной жизни. В первую очередь девушка отправилась за чашкой кофе, а потом они разместились у бассейна и решили отдохнуть. Юдашкина запечатлела себя в мини-бикини с черным верхом и светлым низом. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру.

Загорал вместе с ней и старший сын Анатолий. Мальчик сначала лежал в одних шортах, а потом скрыл лицо под кепкой. На улице стояла 30-градусная жара, поэтому они старались избежать ожогов.

«Девочки, берегитесь, тут такой парень растет», — заявила Галина. А вот младшего сына она не стала показывать. Хотя с утра они все вместе сделали фото перед выходом на улицу. Поклонники восхитились не только фигурой девушки, но и ее подросшими детьми. Как долго Галина пробудет вдалике от родины, пока не известно. Однако Юдашкин с женой уже соскучился по внукам.