Долгожданное воссоединение: Галина Юдашкина вернулась с детьми в Китай к мужу

Наследница именитого кутюрье добралась до Гонконга, где уже работала в прошлом году.

Валентин Юдашкин почти весь карантин провел в кругу семьи. Рядом с ним находились жена Марина, а также дочка Галина с внуками. Так вышло, что оба малыша отметили день рождения в самоизоляции, но им не было скучно. Четырехлетний Анатолий и двухлетний Аркадий не давали скучать дедушке и бабушке. Звездной чете приходилось постоянно придумывать, чем развлечь детей. А вот наследница модельера мечтала о воссоединении с мужем, который по работе остался в Китае, где они прожили почти полгода в 2019 году.

Галина стала очевидцем того, как начинался карантин в Гонконге, и отсидела в четырех стенах два месяца в России. При первой возможности девушка уехала в Китай. На новых фото и видео она запечатлела, как дети обнимают и резвятся с папой, которого давно не видели.

Сама дочь Юдашкина призналась, что соскучилась по кофе Starbucks. Она показала виды из квартиры в высотном здании на побережье, где жила и в прошлый раз. По всей видимости, девушка снова получила выгодный контракт, поэтому некоторое время пробудет вдалеке от родины.

Тем временем жена Юдашкина уже успела соскучиться по внукам. В этом женщина призналась подписчикам. «Очень скучаю!» — заверил она. Теперь ей остается лишь любоваться цветущим садом, а также помогать супругу, который даже на карантине неустанно работает.

Валентин готовит эскизы для новой коллекции одежды. А в свободное время модельер рассказывает истории из прошлого и публикует архивные фото.