Марина Юдашкина побаловала мужа тушеной картошкой с мясом, приготовленной в печи

Марина Юдашкина последние два месяца провела дома. Пока муж Валентин Юдашкин рисовал эскизы платьев для новой коллекции одежды, его возлюбленная нянчилась с внуками. Дочь пары Галина со своими сыновьями гостила в их просторном особняке. Малыши Аркадий и Анатолий не давали ни кому заскучать и даже отметили свои дни рождения в самоизоляции. Но недавно Галина со своими наследниками вернулась в Китай, где работает с прошлого года вместе с мужем.

Марина не скрывает, что скучает по внукам. Однако она не теряет время. Недавно светская львица принарядилась и устроила мужу свидание. А теперь она решила своими руками приготовить ему обед. в выходной Юдашкина отправилась на летнюю кухню, где у них стоит печь. Она потушила картошку с мясом. При этом жена модельера была облачена в пуховик. Нежаркая майская погода расстраивает звезд и заставляет их одеваться теплее.

«Валечка, готовлю тебе обед! Надеюсь, что получится вкусно, уже очень давно не готовила», — отметила она.

В конце свое блюдо Марина посыпала зеленым луком. Она подала мясо с картошкой на тарелке, добавив специй. «Умница, красавица», — восхитилась Алла Пугачева. Похвалили женщину и многочисленные поклонники. «Божественное блюдо!», «Как вкусно», «Выглядит красиво», «Мариночка, Вы прекрасны! Все со вкусом! У вас чудесная семья! Это дорогого стоит!» — прокомментировали пост подписчики. К слову, сама жена кутюрье старается следить за фигурой. Она в свой 61 год обладает подтянутым телом.