Лиза и Гарри Галкины исполнили горячий танец под хеви-метал

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина растут необычайно артистичными. Близнецы, безусловно, обладают природными творческими способностями, доставшимися им от родителей. Кроме того, с ними занимаются танцами и вокалом педагоги, а также сама Примадонна.

Недавно Алла Борисовна сыграла вместе с сыном на струнных инструментах, составив с ним своеобразный семейный ансамбль. Это зрелище откровенно подняло настроение не только Максиму Галкину, но и его поклонникам в соцсети.

А несколькими днями раньше перед своими родителями выступили двойняшки. Гарри сел за синтезатор, мастерски создавая треки, а Лиза харизматично станцевала. Номер получился настолько забавным, что Пугачева не удержалась – рассмеялась.

Как оказалось, дети звезд слушают и исполняют далеко не только поп-музыку. В личном блоге Максим Галкин обнародовал забавные кадры, на которых его отпрыски отрываются под хеви-метал. Наблюдательный отец нашел для этого интересный ракурс, сняв малышей с улицы возле окна. На фоне скульптур горгулий этот танец выглядел довольно впечатляюще.