Восьмимесячная дочь Виторгана примерила на прогулке молочное полупальто с баской

В доме Эммануила Виторгана – полная идиллия, похоже, что самоизоляция только пошла на пользу близким народного артиста. Супруга 80-летнего актера Ирина Млодик сама справляется с домашним хозяйством, делает уборку и готовит мужу вкусные обеды и завтраки.

Кстати, недавно выяснилось, что утром любимец российской публики любит обычную жареную картошку, как и многие другие россияне. А вот для своих дочек – двухгодовалой Этель и восьмимесячной Кларе – супруга актера готовит каши.

Семья старательно соблюдает режим самоизоляции и на прогулку предпочитает выходить исключительно на собственную веранду. Одевшись потеплее, Ирина Млодик и Эммануил Виторган упражняются здесь на тренажерах. Тут же счастливые родители занимаются и со своими дочками. Как это происходило в один из последних дней можно увидеть в личном блоге Виторгана.

Нарядив маленькую Клару в стильное полупальто с баской и капюшоном в молочных тонах, Ирина Млодик разложила по столу стаканчики. С их помощью она постаралась научить наследницу разным цветам. Смогла ли крошка познать азы непростой детской науки осталось неизвестным, однако, судя по обнародованному ролику, сам урок пришелся Кларочке по вкусу.