«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Жанна Бадоева: «Что происходит в Мюнхене после открытия границ»
Жанна Бадоева
Звездный гость

Восьмимесячная дочь Виторгана примерила на прогулке молочное полупальто с баской

Семья народного артиста предпочитает дышать свежим воздухом на веранде.

Восьмимесячная дочь Виторгана примерила на прогулке молочное полупальто с баской
Эммануил Виторган с женой. Фото Global look press.

В доме Эммануила Виторгана – полная идиллия, похоже, что самоизоляция только пошла на пользу близким народного артиста. Супруга 80-летнего актера Ирина Млодик сама справляется с домашним хозяйством, делает уборку и готовит мужу вкусные обеды и завтраки.

Кстати, недавно выяснилось, что утром любимец российской публики любит обычную жареную картошку, как и многие другие россияне. А вот для своих дочек – двухгодовалой Этель и восьмимесячной Кларе – супруга актера готовит каши.

Семья старательно соблюдает режим самоизоляции и на прогулку предпочитает выходить исключительно на собственную веранду. Одевшись потеплее, Ирина Млодик и Эммануил Виторган упражняются здесь на тренажерах. Тут же счастливые родители занимаются и со своими дочками. Как это происходило в один из последних дней можно увидеть в личном блоге Виторгана.

Нарядив маленькую Клару в стильное полупальто с баской и капюшоном в молочных тонах, Ирина Млодик разложила по столу стаканчики. С их помощью она постаралась научить наследницу разным цветам. Смогла ли крошка познать азы непростой детской науки осталось неизвестным, однако, судя по обнародованному ролику, сам урок пришелся Кларочке по вкусу.

Тэги

Виторган детиИрина ВиторганКлара ВиторганЭммануил Виторган
Loading...