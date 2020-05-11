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«Любимому мужу»: жена Виторгана показала, какими завтраками балует близких

Оказывается, звезды питаются довольно скромно.

«Любимому мужу»: жена Виторгана показала, какими завтраками балует близких
Эммануил Виторган с супругой. Фото Global look press.

Ирина Млодик, 58-летняя супруга 80-летнего Эммануила Виторгана, продемонстрировала в личном блоге, чем она балует своих близких на завтрак. Вопреки ожиданиям некоторых поклонников, это оказались не рябчики с куропатками и даже не блины с белужьей икрой, а привычные для большинства россиян блюда.

«Готовлю завтрак любимому мужу, а маленькой кашку», — подписала кадр Ирина.

Ирина Млодик. Фото
Ирина Млодик. Фото https://www.instagram.com/emmanuil_vitorgan/

На опубликованном в Сети видео Млодик жарит на сковороде обычную картошку!

Семья народного артиста может дать уроки простоты семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Напомним, продюсер регулярно выкладывает в Сеть свои изысканные завтраки. Судя по последнему обнародованному фото, ее семья недавно отведала клубнику и манго.

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