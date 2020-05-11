«Любимому мужу»: жена Виторгана показала, какими завтраками балует близких

Ирина Млодик, 58-летняя супруга 80-летнего Эммануила Виторгана, продемонстрировала в личном блоге, чем она балует своих близких на завтрак. Вопреки ожиданиям некоторых поклонников, это оказались не рябчики с куропатками и даже не блины с белужьей икрой, а привычные для большинства россиян блюда.

«Готовлю завтрак любимому мужу, а маленькой кашку», — подписала кадр Ирина.

На опубликованном в Сети видео Млодик жарит на сковороде обычную картошку!

Семья народного артиста может дать уроки простоты семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Напомним, продюсер регулярно выкладывает в Сеть свои изысканные завтраки. Судя по последнему обнародованному фото, ее семья недавно отведала клубнику и манго.