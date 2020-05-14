«Очень серьезная»: Виторган опубликовал зарисовки о своей двухлетней дочери

Пожалуй, 80-летний Эммануил Виторган еще никогда не был так близок со своими детьми, как сейчас. Истинный трудоголик всегда был занят на сцене.

Работа в театре, кино, гастроли и занятость в собственном творческом клубе – верные спутники актера. Теперь это все пришлось оставить в стороне, все внимание артиста теперь сосредоточено на семье – любимой жене Ирине Млодик и маленьких дочках двухгодовалой Этель и восьмимесячной Кларе.

Личный блог народного любимца заполнен фотографиями и наблюдениями за девочками. А последние свои сюжеты в stories Instagram он посвятил старшей из них. «Этелечка у нас очень серьезная, если чем-то занята, лучше не отвлекать», — подписал он кадр, где малышка смотрит на планшете мультфильм с невероятно сосредоточенным видом.

На другом снимке все та же крайне серьезная героиня восседает в кабинете у отца. «Этель везде с нами, даже в офисе», — прокомментировал фото Эммануил Гедеонович.