«Я выгрызала профессию зубами»: Асмус вспомнила, как дважды «гремела» в больницу из-за работы

Кристина Асмус вспомнила, как дважды «гремела» в больницу из-за работы. 32-летняя знаменитость едва ли не с детства мечтала реализовать себя в профессии и на многое была готова, чтобы достичь своей цели. Так, однажды Асмус для себя решила, что она во что бы ни то стало добьется желаемого, даже если это будет стоить ей здоровья.

В свое время, еще будучи никому не известной, Асмус снималась в массовке. Участие во второстепенных ролях Кристина считает не зазорным – по ее убеждениям, актер должен проходить разные этапы, чтобы научиться правильно себя преподносить. Только за время учебы в Щепкинском училище Асмус оказывалась в больнице дважды.

«Я работала пипец сколько! Меня дважды увозили на скорой – из института с температурой 40. У меня адски болели почки. Я показала своему преподавателю 20-минутный этюд, а затем ушла за кулисы и упала в обморок. Пролежала так минут 15. Тогда я пробыла у врачей недели полторы. Я выгрызала профессию зубами, разбивалась в щепки», — поведала она Александру Цыпкину.

Сейчас Асмус числится в одном из самых престижных культурных заведений столицы — театре Ермоловой, активно снимается в кино и успевает воспитывать дочь от Харламова. Кристина подметила — она очень скучает по работе и рассчитывает как можно быстрее вернуться в кадр.