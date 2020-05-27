«Очаровашка»: шестилетняя дочь Асмус и Харламова пробует себя в дизайне футболок

В браке актрисы Кристины Асмус и шоумена Гарика Харламова подрастает дочка Анастасия. Девочке уже исполнилось шесть лет, и она проявляет себя довольно творческим и увлекающимся ребенком. Вот и сейчас малышка вместе с отцом продемонстрировала свой креатив: выполнила дизайн папиной футболки.

Харламов с гордостью продемонстрировал, что в результате получилось у Насти. На белой футболке комика красовались спереди и сзади надписи «папа+Настя», «Брюс+Патрик», а он сам подписал под фото:

«Настя пробует себя в дизайне футболок! Конечно, я ничего об этом не знал. Ну и после слов «обязательно выложи в «Инстаграм» у меня не осталось выхода. P.S. Брюс и Патрик — это имена наших собак, и они любят косточку!» — прокомментировал Харламов.

На снимках дочка Асмус и Харламова позирует вместе с папой, сидя у него на шее. «Очаровашка», — написал кто-то из поклонников, а многие отметили, что Настя — копия своего отца. Харламов признал, что довольно редко публикует ребенка в своем аккаунте. Обычно у него на страничке много Ларисы Гузеевой и Елены Малышевой — комик регулярно отпускает шутки в их сторону.