«Простенький, всего четыре этажа»: Асмус похвалилась Цыпкину новым семейным гнездышком

Кристина Асмус похвалилась перед Александром Цыпкиным новым семейным гнездышком. Во время самоизоляции актриса вместе с мужем Гариком Харламовым и дочерью Настей сменили место жительства. Во время интервью знаменитость призналась: если бы не напряженная эпидемиологическая ситуация, она и комик вряд ли бы решились на столь кардинальные перемены в жизни.

«Мы несколько лет снимали загородный дом. В принципе, недалеко от того же места купили свой. Ремонт закончился многолетний примерно месяц назад. Мы не жили на коробках, нам повезло. Сейчас, конечно, есть комната, которая завалена хламом, но я о ней предпочитаю не думать», — улыбнулась она.

Как оказалось, покупку жилья своим достижением Кристина не считает и кичиться недвижимостью не спешит.