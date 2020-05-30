«Простенький, всего четыре этажа»: Асмус похвалилась Цыпкину новым семейным гнездышком

Кристина Асмус похвалилась перед Александром Цыпкиным новым семейным гнездышком. Во время самоизоляции актриса вместе с мужем Гариком Харламовым и дочерью Настей сменили место жительства. Во время интервью знаменитость призналась: если бы не напряженная эпидемиологическая ситуация, она и комик вряд ли бы решились на столь кардинальные перемены в жизни.
«Мы несколько лет снимали загородный дом. В принципе, недалеко от того же места купили свой. Ремонт закончился многолетний примерно месяц назад. Мы не жили на коробках, нам повезло. Сейчас, конечно, есть комната, которая завалена хламом, но я о ней предпочитаю не думать», — улыбнулась она.
Как оказалось, покупку жилья своим достижением Кристина не считает и кичиться недвижимостью не спешит.
«Совершенно простенький загородный дом, всего четыре этажа, недалеко от Рублевки. Лифта, кстати, нет, обычные деревянные лестницы. И да, на него заработала не я. У нас в семье бюджет распределяется так – все, что заработал Гарик – общее. Все, что принесла я – мое», — поделилась финансовыми перипетиями артистка.