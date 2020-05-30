«Соскучился»: Тарасов сорвался из Казани в Москву на один день, чтобы увидеть жену и дочерей

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов сорвался из Татарстана в Москву, чтобы на один день увидеть жену Анастасию Костенко и маленьких дочерей. В середине мая футболист отбыл в стан команды, чтобы продолжить тренировки, а впоследствии выйти на поле, когда в стране возобновится национальный чемпионат. Расставание стало для Дмитрия и Насти тяжелым испытанием, ведь в последнее время модель и спортсмен круглосуточно находились вместе.

Стоило лишь Дмитрию получить один выходной в плотном графике, как он тут же воспользовался шансом и уехал в столицу, чтобы обнять Настю, Милану и Еву. На личной странице в Instagram Тарасов выложил селфи «с дороги» и поделился предвкушением предстоящей встречи.

«Отработал свой цикл, получил один день свободный. Поехал на своей машине домой, к девочкам. Соскучился», — подметил он.

Сама Настя на днях признавалась – она лишь недавно смогла вернуться к привычному режиму. Сейчас модель с успехом следит за маленькими дочками без чужого наблюдения, но по необходимости Костенко прибегает к помощи близких.