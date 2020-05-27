«Пухлики»: Костенко вывела дочерей на домашнюю фотосессию

Анастасия Костенко вывела дочерей на домашнюю фотосессию. Неделю назад глава семейства — футболист Дмитрий Тарасов — уехал на сборы в футбольный клуб «Рубин», оставив девочек одних. После нескольких недель совместной самоизоляции временное расставание больно ударило по супругам: Настя тосковала и на несколько дней даже пропала из социальных сетей.

Во вторник, 27 мая, модель решила устроить для дочерей фотосессию на природе. Старшенькую Милану Настя одела в спортивный костюм сочных цветов, а маленькая Ева удостоилась права примерить комплект из нежно-розовых кофточки и штанишек, а также шапочки в тон.

Костенко призналась: ей по-прежнему очень непросто существовать без Дмитрия. Сейчас Настя сильнее всего переживает за успехи мужа и уверена: у спортсмена все получится.

«Верим, что у него все хорошо, ведь он у нас – боец. И, конечно же, соблюдает все меры предосторожности», — подметила она.

В ближайшее время планирует мама двоих детей встречу с близкими родственниками — Костенко уверена, что в скором времени самоизоляция завершится.

«Наберемся терпения. Осталось совсем немного», — подбодрила она свою аудиторию.

В свою очередь, подписчики поспешили сделать комплименты дочерям Костенко. «Пухлики какие», «Маленькие модницы», «Золотые девчонки», «Шладкий пончик Ева», «Маленький бутузик», — подытожили они.