«Леди совершенство»: Брухунова позировала на прогулке в платье макси с белым воротничком и в соломенной шляпке

Известная модница Татьяна Брухунова, молодая супруга Евгения Петросяна, решила проводить весну в ярком и интересном образе. Девушка, которая по мнению многочисленных поклонников является обладательницей безупречного вкуса в одежде, вышла на прогулку в шифоновом платье макси с забавным принтом «лисичка» и разноцветный горох.

Особым акцентом наряда стал белый кружевной воротничок, а на голове Брухуновой красовалась соломенная шляпка. Кроме того, супруга Петросяна выбрала солнечные очки с романтичной оправой «сердечки». Завершил стильный аутфит лаконичный аксессуар – маленькая однотонная сумочка. Для поклонников новый наряд любимицы стал очередным поводом сделать ей комплимент, а также узнать, откуда у девушки так развито чувство стиля.

«Никто ничего не прививал. Просто мне не нравится массовая мода. Так было всегда. Я не ношу джинсы скинни, 12-сантиметровые шпильки, не надену рваную одежду. В моем понимании стиль — это проявление внутреннего мира», — ответила Татьяна Брухунова.

Многочисленные комплименты образу в целом и отдельным его составляющим в частности щедро наполнили Instagram Брухуновой.

«Очень аристократично! Здорово, что Вы не как все», «Прекрасная леди», «Само очарование, Татьяна», «Как всегда неотразима», «Шикарно-нежный образ! Вам, Танечка,к лицу!Шляпка чудо», «По-моему, вы единственная такая! И стиль, и вкус и природная красота… », «Леди совершенство! Прекрасно провожаете весну! Красивый образ!», — написали фолловеры.

О том, что Петросян и Брухунова – стильная пара, заметил даже Иван Ургант в своем вечернем развлекательном шоу. Телеведущий назвал family look супругов, в котором они позировали на совместном фото, элегантным.