«Какие стильные»: Ургант оценил family look Брухуновой и Петросяна

Накануне в популярной вечерней передаче Иван Ургант показал снимок Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. Их первое совместное фото с прогулки, где влюбленные сидят в одинаковых нарядах, опубликовал сам Евгений Петросян. Пара выбрала для прогулки эксклюзивные тренчи Burberry из коллаборации с Гошей Рубчинским и белые кеды. Ургант показал на экране этот снимок.

«Смотри, какие стильные, классные, элегантные люди. Как ты думаешь, кто это?», — обратился Ургант к Дмитрию Хрусталеву.

Соведущий не сразу смог понять, кто именно запечатлен на фото. А когда узнал, воскликнул: «Слушай, ну они элегантно выглядят!».

Напомним, Татьяна Брухунова ранее признавалась, что за люксовыми черно-белыми тренчами ей пришлось поохотиться. Кстати, девушка регулярно делится фотографиями своих нарядов и уже давно снискала звание модницы, а подписчики ее Instagram признаются, что вдохновляются ее стильными образами.