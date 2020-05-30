«Иду на пляж»: Настасья Самбурская блеснула «сочными» формами в купальнике цвета фуксия

Настасья Самбурская недавно решилась на преображение. Она не боится экспериментировать со внешностью, поэтому девушка решила стать короткостриженой блондинкой. Поклонники были поражены таким переменам. Однако позже выяснилось, что актриса просто примерила парик. Многие выдохнули с облегчением, так как привыкли видеть артистку с роскошными темными локонами. Но в самоизоляции звезда не перестает мечтать.

Самбурская не скрывает, что любит путешествовать. Не раз она отдыхала заграницей в компании своей подруги Натальи Рудовой. Так как актриса не замужем, она любит привлекать внимание мужчин. Не раз она представала в купальнике и на шпильках. Похоже, что девушка истосковалась по такому отдыху. В соцсети она опубликовала красочный кадр, сделанный на отдыхе. Настасья предстала в закрытом купальнике цвета фуксия с глубоким декольте.

Свой образ актриса дополнила миниатюрной сумкой в тон наряду. Звезда «Универа» показала фигуру во всей красе, особенно подтянутые бедра и пышную грудь. «Иду на пляж. А в сумочке самая мощная колонка, которую я достану, включу на полную громкость и поставлю русский реп, чтобы знали наших! Вот только так и никак иначе нужно вести себя на зарубежных, общественных пляжах!» — написала Самбурская.

Поклонники пришли в восторг от смелого кадра. Многие одарили комплиментами фигуру звезды. «Какая же сочная, как наша клубника», «Фигура классная у вас, на мой взгляд самый раз фигурка», «Настюша, ты не отразим», «Девочка моя, ты супер!», «Настенька, у тебя идеальная фигурка», — прокомментировали пост подписчики.