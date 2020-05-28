«Блонд очень идет!»: Настасья Самбурская показала результат бьюти-преображения

Настасья Самбурская известная актриса и девушка с характером. Она умело перевоплощается в разных персонажей, а в настоящей жизни не любит притворяться. Знаменитость не переносит хейтеров, поэтому на своей странице в соцсети часто отвечает на колкости колкостями. При этом артистка обладает эффектной внешностью и стройной фигурой. 33-летняя подруга Натальи Рудовой не боится экспериментов, поэтому на карантине удивила поклонников.

Как оказалось, вслед за Настей Ивлеевой, Ольгой Бузовой и другими звездами, она сменила имидж. Самбурская предстала на новом фото с короткой стрижкой под мальчика, а также ее локоны стали платиновыми. Актриса позировала без макияжа в костюме цвета карамели, который еще сильнее выделил ее лицо, обрамленное светлыми прядями. Поклонники с трудом узнали своего кумира. Многим она напомнила британскую актрису Тильду Суинтон.

«Джентельмены предпочитают блондинок, доказано! Мальчики взорвали Директ», — написала Самбурская.

Подписчики артистки разделились на два лагеря. Одни остались в восторге от ее преображения, а другие потребовали вернуть прежний цвет. «Кому идет быть блондинкой, но тебе точно нет», «Смело! Жалко я не такая решительная», «С темными лучше было», «Как обычно смело и очень круто», «Слишком холодный блонд», «Мне кажется старше стала выглядеть», «Блонд очень идет!», «Отрезала?», «Очень круто», — прокомментировали пост подписчики. К слову, некоторые заподозрили, что Анастасия слукавила и позировала в парике.