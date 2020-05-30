«Уже улыбается мне»: Божена Рынска поделилась милым снимком с подросшей дочерью в чепчике

Божена Рынска поделилась фото с подросшей дочерью. Малышка Евгения появилась на свет в последние дни марта: тогда Рынска поспешила объявить, что официально стала матерью, а ребенка ей родила суррогатная мать. С появлением дочери жизнь Рынски немало изменилась: журналистка все больше посвящает время девочке, попутно описывая свои ощущения от нового опыта.

Так, на днях Рынска поделилась умилительным снимком, на котором маленькая Женя с восторгом смотрит на свою маму. Особый шарм ребенку придает кружевной, нарядный чепчик. Рынска подметила, что ее наследница растет не по дням, а по часам – так, девочка набрала вес и с легкостью засыпает у родительницы «под крылом».

«Уже улыбается мне. Ручкой одной меня придерживала во сне. Чтобы я не сбежала, наверное», — порассуждала она.

Ранее Рынска объясняла, почему решилась назвать дочь Евгенией. Она припомнила, что отцом девочки является медиаменеджер Игорь Малашенко, а его отчество – Евгеньевич. Более того, так звали и прадеда Божены.