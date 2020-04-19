«Растем не по дням, а по часам»: Божена Рынска с головой ушла в материнство

На личной страничке микроблога 45-летняя Божена Рынска то и дело публикует свежие фотоотчеты с новорожденной дочерью. Еще в марте журналистка подтвердила информацию о том, что она стала мамой. Позже светская львица дала откровенное интервью Светлане Бондарчук, откровенно рассказав о появлении крохи, своих ощущениях и чувствах. Божена с головой ушла в материнство. Новоиспеченная мамочка не устает делиться с подписчиками всеми новостями, относительно маленькой Евгении. По словам Рынски, дочка уже проявляет характер.

«Скандалевич завершился убедительной победой Евгении Игоревны. Мать-ехидна взяла ее к себе в кровать», — писала Божена в микроблоге, делясь кадрами с крохой.

По словам светской львицы, Женечка растет не по дням, а по часам. Малышка никогда не отказывается от любимой детской смеси, что говорит о хорошем аппетите и правильном пищеварении. Дочка Рынски весит четыре килограмма шестьсот пятьдесят граммов, и это при росте шестьдесят сантиметров.

«Мы растем не по дням, а по часам. Старые памперсы малы, пришлось заказывать на размер больше. Еда съедается мгновенно», — добавила Божена.

По словам журналистки, с первых дней своей жизни Женечка смотрела на мир и окружающих ее людей абсолютно осмысленно, стараясь изучить и запомнить все предметы вокруг себя.