Ребенок от мертвого мужчины и постоянный гость в доме: как живет Божена Рынска

Портал Teleprogramma.pro рассказывает о том, как изменилась жизнь скандальной блогерши с появлением Евгении Игоревны Малашенко.

Когда весной 2019 года блогер и светская львица Божена Рынска заявила о желании стать матерью, многие восприняли это как бред обезумевшей и разгневанной женщины.

Ее муж Игорь Малашенко 25 февраля 2019 года свет счеты с жизнью в испанском Сотогранде, сама Божена Львовна на тот момент беременна не была. Откуда же взяться ребенку?

И все же чудо случилось — благодаря деньгам и современным технологиям, спустя целый год после смерти одного из основателей НТВ, на свет появилась его младшая дочь — выращенная во чреве суррогатной матери Евгения Игоревна Малашенко.

Благополучно выносить этого ребенка удалось женщине из Карелии. До нее эмбрионы супругов Малашенко (в том числе при жизни Игоря Евгеньевича) подсаживали разным сурмамам, но все заканчивалось неудачно. Лишь в этот раз вдове повезло — эмбрион прижился и начал развиваться.

Роды у сурмамы начались вечером 4 марта. Божена Львовна в тот момент находилась дома в Москве, но тут же купила билеты до Петрозаводска для себя и своей тетушки, и вылетела к ребенку. Совсем скоро драгоценное дитя уже сопело у нее на руках.

Драгоценное в прямом смысле этого слова: ведь, помимо радости материнства, Женечка подарит вдове реальный шанс получить энную часть наследства человека, стоящего у истоков современного российского телевидения. Наследства, размер которого оценивается в 16 миллионов долларов.

Проснулась материнская любовь

О том, что у вдовы, помимо кошки Бузяки и корги Люсика, теперь есть еще и младенец, в первые три с лишним недели знали лишь родственники и кое-кто из друзей.

Впрочем, подписчики в соцсетях тоже обо всем догадывались, ведь по срокам радостное событие уже должно было произойти, да и просьбы Божены Львовны привезти ей из Англии суспензию от колик казалась бы странной, не будь у нее ребенка.

Тайна открылась миру 29 марта. Вдова сама рассказала о том, что дочь уже родилась, она похожа на отца и уже обзавелась ласковыми домашними кличками: Чингисхайм, Носатик и Акуленок.

В Instagram появились фотографии малышки, снятые в роддоме, и даже рассказы о чувствах.

Напомним, что ранее Рынска не отличалась особой сентиментальностью. О большой любви к своему мужу Игорю Малашенко она начала говорить лишь после его гибели.

Троих его старших отпрысков она награждала множеством нелестных эпитетов и твердила, что от отца им были нужны только деньги. Совсем чужие дети были для нее «опарышами», «гаденышами» и «дикими зверушками».

Страшно представить, что было бы, окажись новорожденная крикливой «грушей из компота». Но Женя, волею судьбы, получилась именно такой, как хотелось будущей матери.

Пусть на скрипочке она еще не играет и не знает правил преферанса, но взгляд у нее уже умный — малашенковский. А значит и по квартире она, когда подрастет, будет ходить исключительно размеренным шагом и в тапочках, да и в самолете ни разу не заплачет, как те «мелкие твари», что нарушали душевное равновесие Божены на протяжении ее бездетных лет.

«Дочь — полноправный наследник»

В интервью, которое вдова Малашенко дала своей подруге Светлане Бондарчук, она много говорит о своих планах побороться за наследство Игоря Евгеньевича, причитающееся малышке.

По завещанию медиамагнат отписал все имущество бывшей жене Елене Ивановне и троим детям, второй же супруге он не оставил ничего, кроме замороженных эмбрионов.

Кстати, миллионер говорил, что если им с Боженой удастся завести совместного ребенка, денег ему не видать.

Зная все это, мало кто понимает, как рожденная через год после смерти биологического отца девочка может претендовать на какую-то долю в наследстве.

Но Божена Львовна, изучавшая вопрос долго и тщательно, уверена в том, что такое возможно. Эту уверенность она вновь выразила, отвечая на провокационный вопрос подписчицы в Instagram.

Выглядит это странно. Мать спрашивают про любовь к ребенку, а она, вместо того, чтобы возмутиться, сказать: «дочь для меня — главное», негодует именно из-за того, что кто-то не верит в права Евгении Игоревны на деньги покойного родителя.

По слухам, с помощью маленькой Жени ее мама рассчитывает отсудить у семьи Малашенко десятую часть всей наследственной массы, то есть 1,6 миллиона долларов.

И работа в этом направлении, судя по всему, уже ведется. Как было упомянуто в тех же комментариях, Божена Львовна регулярно фотографирует дочь (возможно, пытаясь уловить моменты, когда кроха максимально похожа на отца), и отправляет американскому адвокату.

«Адвокатша просит. Хочет просыпаться с Игоревной и засыпать с ее фото», — рассказала она.

Дошло до того, что именно адвокату она решила доверить честь стать крестной Евгении Игоревны. В крестные тоже позвали не абы кого, а Валентина Юмашева — мужа дочери первого президента России Бориса Ельцина и тестя миллиардера Олега Дерипаски.

Невеста для сына Петросяна

Появление в квартире Божены Львовны на Патриарших прудах младенца не слишком повлияло на ее жизнь. Она по-прежнему проводит много времени в Сети, следит за новостями, печет пироги, наблюдает за проделками Люсика и кошки, рассказывает подписчикам проблемах с онлайн-магазинами и службами доставки, придумывает, как добраться (не ей, а дочери) до траста Малашенко, якобы находящегося под контролем Владимира Гусинского.

На волне своего неожиданного материнства она даже пытается завести дружбу с другими мамами. Молодой жене Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой, которая тоже воспользовалась услугами суррогатной матери и благодаря этому обзавелась сыном, Рынска предложила породниться.

«И вас также! Вот вам готовая невеста! Она уже очень красивая и женственная стала», — ответила она на поздравление Татьяны. Та в ответ прислала ей смайл с сердечками.

Новый папа?

А как же сама девочка? Пока мать занята, за ней присматривает грузинская няня Нино (ранее подписчики вдовы ошибочно полагали, что Нино — это жена двоюродного брата отца светской львицы, тетя Нина).

Она так сроднилась с вдовой и ее дочкой, что ее решили повысить до статуса бабушки. И теперь, когда «баба» занимается с ребенком, светская львица абсолютно свободна.

Сейчас из-за действующего в Москве режима самоизоляции в связи с коронавирусом семья никуда не выходит, но, как ни странно, гости приходят к ним сами.

Речь идет о симпатичном пластическом хирурге по имени Александр Ф.. Поначалу он в своей клинике проводил Божене Львовне процедуры по омоложению, и их отношения явно были исключительно деловыми — красота в обмен на рекламу.

Но сейчас, считают наблюдатели, хирург и Божена Львовна явно не на шутку сдружились. До такой степени, что, нарушая режим самоизоляции, он приходит к ней домой для проведения совместных прямых эфиров в Instagram, а хозяйка сидит рядом с ним в шелковой пижаме, красивая и явно отбросившая образ безутешной вдовы.

«Вы неплохо смотритесь вместе», — пишут им подписчики.

В том же интервью Светлане Бондарчук новоиспеченная мать призналась, что сейчас, уставшая от жизни в стрессе, взвалившая на себя расходы по рождению и воспитанию ребенка и домашних животных, вынужденная платить зарплату няне, она испытывает острую тоску по крепкому мужскому плечу.

И почему бы вдове не положить глаз на «душку»-хирурга, считают пользователи соцсетей. Она не стала бы связывать свою жизнь с глупым и бедным мужчиной, но Александр явно не такой.

Он состоятельный, с ним есть о чем поговорить, к тому же он возвращает женщинам красоту, а Божена Львовна в последнее время серьезно на это подсела.

Один минус — у этого великолепного кандидата в женихи уже есть семья. Но остановит ли это львицу?

В любом случае, сложно представить, что такая шикарная и умеющая «вертеть» мужчинами дама как Рынска, в итоге останется одна.

Пусть не сейчас, но потом, ей непременно попадется другой достойный вариант с мохнатыми ушками и мягким характером. Правда, в нагрузку к знаменитой возлюбленной этому «варианту» достанется еще и честь воспитывать девочку, рожденную от покойника ради борьбы за миллионное наследство.

А как вы относитесь к появлению ребенка у 45-летней вдовы? Насколько этичным можно считать рождение детей от мертвых отцов, да еще и при помощи суррогатного материнства?